Отставной ставропольский генерал МВД пойдет под суд за подготовку убийства

Генерал-майор милиции в отставке Александр Туривненко ответит в суде за подготовку к заказному убийству своей родственницы из-за наследства, - сообщает портал СКР.

По версии следствия, Туривненко задумал преступление, когда являлся директором одного из санаториев города Кисловодска. Он задумал убить гражданскую жену ранее умершего брата, чтобы завладеть собственностью, которую унаследовал его племянник, - передает "АиФ".

Подозреваемый предложил знакомому совершить убийство за миллион рублей, однако тот обратился в полицию. Мужчину задержали при передаче денег "исполнителю".

Туривненко арестовали, а на его имущество наложили арест на сумму 300 млн рублей.

Следователи завершили расследование дела, возбужденное по части 4 статьи 33, части 1 статьи 30, пункту "з" части 2 статьи 105 УК РФ (приготовление к совершению убийства по найму).

Дело будет рассматривать Кисловодский городской суд.