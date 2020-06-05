Минздрав России "не расслабляться" из-за коронавируса

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что пока рано расслабляться из-за ситуации с коронавирусом.

"Однозначно нет", - отметил он на вопрос: "Расслабляться не стоит?" в эфире канала "Россия 1".

Ранее официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила, что пандемия COVID-19 в России достигла плато, однако необходимо соблюдать меры безопасности при планировании массовых мероприятий, передает РИА Новости.

Согласно последним данным, в России выявлено 449 834 случая заражения коронавирусом, от болезни скончались 5 528 человек.