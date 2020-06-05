Больше ста работников ванадзорской швейной фабрики инфицированы COVID-19

У 135 работников швейной фабрики "Глория" в армянском Ванадзоре обнаружен коронавирус, - сообщил в своем аккаунте в Facebook губернатор Лори Андрей Гукасян.

На днях премьер Никол Пашинян опубликовал фото, на котором сотрудники фабрики "Глория" после работы возвращались домой, столпившись в автобусе "ПАЗ".

"Сотрудники фабрики "Глория" в Ванадзоре, которые идут домой. Вот те, кто обеспечивает рекордное число инфицированных в Армении", - подписал Пашинян фото, сообщив на следующий день, что среди работников этого предприятия выявлено 36 инфицированных, - передает Sputnik Армения.

По словам Гукасяна, 135 заболевших выявлены при тестировании 197 человек. В целом в области сейчас 251 инфицированный. Излечились 67, на изоляции 621 человек, умер один.