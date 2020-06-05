Еще 90 российских военных вылечились от коронавируса

От коронавируса за сутки излечились еще 90 российских военнослужащих, общее число выздоровевших достигло 4211, сообщили в Минобороны.

"За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 90 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в ВС РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 4211 человек", - отмечается в сообщении.

При этом в оборонном ведомстве добавили, что с контроля медиков снято 100 военнослужащих. Общая численность снятых с медконтроля увеличилась до 11 780 человек.

Отмечается, что военных, в том числе курсантов и слушателей высших военных учебных заведений с положительными результатами тестирования – 455 человек.

"Общая численность выздоровевших сотрудников гражданского персонала (нарастающим итогом) увеличилась до 415 человек. Сняты с контроля медиков (контактировавших) по истечении 14 суток наблюдения после второго отрицательного результата тестирования 13 сотрудников. Общая численность снятых с контроля медиков (нарастающим итогом) сотрудников гражданского персонала увеличилась до 1611 человек", - цитирует РИА Новости сообщение Минобороны РФ.