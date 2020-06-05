Кубань стала лидером в России по приросту производства молока

Кубанские молокопроизводители заняли первое место в топ-15 субъектов РФ по абсолютному приросту производства молока в хозяйствах всех категорий, говорится в данных аналитического центра Milknews.

В первом квартале 2020 года в крае было произведено 390, 7 тыс т молока. Это на 30,9 тыс тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. В пятерку регионов-лидеров вошли Рязанская область (+20,9 тыс т), Новосибирская область (+20,7 тыс т), Республика Татарстан (+20,1 тыс т) и Калужская область (+16 тыс т), - передает "АиФ-Юг".

"В отрасли животноводства в регионе главным направлением является производство молока. В прошлом году объем производства в крае увеличился на 23,7 тыс т и составил более 1,4 млн т", – сообщили в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кубани.

Каждая корова в крае в среднем дала по 8098 кг молока - это самая высокая молочная продуктивность коров в истории животноводства Краснодарского края, - добавили в краевом Минсельхозе.