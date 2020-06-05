ВОЗ призвала соблюдать масочный режим

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что организация пересмотрела свои рекомендации относительно использования масок, призывает носить их в том числе в общественном транспорте и магазинах.

Ранее ВОЗ выступала с заявлением о том, что ношение масок рекомендуется только больным COVID-19.

"В свете выявленных свидетельств ВОЗ советует правительствам рекомендовать использование масок населением там, где отмечено широкое распространение вируса и затруднено физическое дистанцирование, к примеру, в общественном транспорте, в магазинах и других переполненных местах", - сообщил он.

В рекомендациях ВОЗ подчеркивается, что для эффективной защиты от вируса маска должна содержать как минимум три слоя ткани, передает РИА Новости.