В Чечне заработал единый номер для вызова скорой помощи, - сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава.

Вызвать неотложку можно будет по номеру 103, как и в большинстве регионов России. Все звонки на номер будут поступать диспетчерам республиканской службы скорой медицинской помощи, - передает "АиФ-Ставрополье".

Централизация поможет своевременно обслуживать пациентов и предупреждать необоснованные вызовы, также это разгрузит районные отделения пунктов скорой помощи, которые передали под управление республиканской станции скорой помощи.