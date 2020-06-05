Кубанские градостроители представили фильм о новом Генплане Краснодара (ВИДЕО)

"Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства" Краснодара представил фильм о новом Генплане города, - сообщили сегодня в пресс-службе администрации столицы Кубани.

Разработчики завершили работу над документом, сейчас он проходит согласование в федеральных и региональных органах исполнительной власти. Параллельно идет подготовка к проведению общественных обсуждений.

Согласно новому Генплану, краевой центр станет частью Краснодарской агломерации.

Основной вектор развития - создание кластеров (социальных, производственных, общественно-деловых) и так называемых каркасов (транспортного, природно-экологического, инженерного), - передает "АиФ-Юг".

По поручению главы Краснодара Евгения Первышова детально прорабатывается формат проведения обсуждений Генерального плана. Главная задача - сделать процедуру максимально прозрачной и открытой, чтобы с главным градостроительным документом столицы Кубани могли ознакомиться как можно больше жителей Краснодара.

Среди "якорных проектов" - строительство автодорог Дальнего западного, Южного и Восточного обхода города; создание рекреационных парков в Горячем Ключе, Динском и Северском районах; строительство 11 индустриальных парков; строительство конно-спортивного комплекса, дворца борьбы, центров волейбола и парусного спорта; строительство социальных объектов (школ, детских садов, поликлиник); создание акватерриториального рекреационного комплекса вдоль реки Кубань иКраснодарского водохранилища.