Росстат зафиксировал подорожание круп

В России в мае выросли цены на крупы, однако существенно подешевели многие виды плодоовощной продукции, включая лимоны и чеснок, сообщает Росстат.

По данным Росстата, цены на продовольственные товары в России в мае увеличились на 0,2% к апрелю текущего года, таким же был рост цен на продукты без учета плодоовощной продукции.

"В мае существенное влияние на динамику потребительских цен на продовольственные товары оказало увеличение цен на крупы и бобовые. Заметно выросли цены на гречку - на 6,3%", - сообщает статистическое ведомство. Так, подорожание гречки на 8% и более отмечено в 28 регионах страны, самое значительное в Мордовии (на 21,7%) и Курской области (на 16,7%).

В свою очередь, цены на рис увеличились на 4,6%, овсяные хлопья "Геркулес" - на 3,5%, на манную крупу, горох и фасоль - на 2,4%, овсяную и перловую крупы - на 1,9%, пшено - на 0,6%.

На 1-1,7% выросли цены на мясные и рыбные консервы, подсолнечное и оливковое масла, пшеничную муку, вермишель, макаронные изделия, майонез, кетчуп, чай, шоколадные конфеты, на 0,7-0,9% подорожали говяжья печень, соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, ржаной хлеб, бараночные изделия, плавленые сыры, натуральные, консервированные и маринованные овощи, пряники, кофе, какао, соль, мороженое и столовые вина.

При этом в мае снизились цены на куриные яйца (на 4,6%), мясо кур (на 3,5%), сахар-песок (на 0,6%), мясные консервы для детского питания (на 0,5%), куриные окорочка (на 0,2%), сообщает РИА Новости.