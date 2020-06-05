Залкалиани и Мнацаканян обсудили борьбу с коронавирусом

Между Тбилиси и Ереваном продолжается интенсивный обмен информацией по вопросу возможного оказания помощи Армении в борьбе с коронавирусом, в том числе при активном участии отдельных отраслевых ведомств. Об этом сообщает МИД Грузии.

Главы МИД Грузии и Армении Давид Залкалиани и Зограб Мнацаканян провели телефонный разговор, в рамках которого обсудили ситуацию с коронавирусом.

Залкалиани от имени премьера Грузии еще раз предложил армянской стороне помощь в борьбе с коронавирусом.

В свою очередь, Мнацаканян выразил благодарность, отметив, что Ереван высоко ценит поддержку грузинского народа во время пандемии коронавируса.

Стороны также обменялись обновленной информацией о ситуации с пандемией коронавируса и о тех действиях, к которым обращаются правительства с целью превенции дальнейшего распространения болезни, передает Спутник-Грузия.