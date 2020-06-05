Ингушетия с понедельника начнет снимать ограничения из-за COVID-19

В Ингушетии 8 июня, в понедельник, будет дан старт первому этапу выхода из режима самоизоляции из-за распространения коронавируса нового типа, - сообщили в республиканском оперативном штабе.

"Указом главы республики Махмуда-Али Калиматова утвержден план первого этапа по снятию ограничительных мер и выходу из режима самоизоляции с 8 июня", - цитирует собеседника "Интерфакс-Юг".

Первый этап предполагает разрешение работы организаций, оказывающих юридические услуги, розничной торговли непродовольственными товарами в отдельно стоящих зданиях, помещениях и сооружениях площадью не более 400 кв м при наличии отдельного наружного входа в объект.

Откроются парикмахерские салоны, ателье бытовых услуг населению (обувные, швейные мастерские), возобновится деятельность транспортных узлов междугородных и межрегиональных перевозок, работа аэропорта и всех других видов транспорта в прежнем режиме с условием соблюдения необходимых мер личной и общественной гигиены и профилактики во время пути, обязательного масочного режима, режима дезинфекции рук.

Также разрешат работать коммерческим медицинским центрам и стоматологиям в режиме предварительной записи с условием отсутствия очередей ожидания.

Обязательным условием для начала работы всех перечисленных объектов является строгое соблюдение предписаний и методических рекомендации Роспотребнадзора.

Второй этап снятия ограничений начнется с 20 июня, третий - с 15 июля.

Напомним, по состоянию на 5 мая в регионе 2 тыс 268 впервые установленных диагнозов COVID-2019. Умерших за сутки нет, всего от инфекции скончался человек 61 пациент. Выздоровевших - 1 тыс 323 человека.