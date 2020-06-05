Власти Дагестана утвердили перечень ополченцев

Правительство Дагестана утвердило перечень тех, которые в соответствии с решениями органов исполнительной власти республики участвовали в боевых действиях в составе отрядов самообороны с августа по сентябрь 1999 года и признаны ополченцами.

В этот перечень включены 434 человека, в том числе 38 женщин. Теперь они получат статус ветерана боевых действий и все положенные таким гражданам льготы и выплаты, - передает "АиФ-Дагестан".

Согласно распоряжению, подписанному премьер-министром Дагестана Артемом Здуновым, министерству труда и социального развития поручено обеспечить выдачу удостоверения ветерана боевых действий указанным в перечне ополченцам.

В перечень включены 259 жителей Ботлихского, 78 - Новолакского, 47 - Цумадинского, 39 - Буйнакского, 4 - Казбековского, 3 - Карабудахкенского районов, а также по два жителя Кизилюрта и Хасавюрта.

Все они признаны участниками боевых действий против банды террористов.