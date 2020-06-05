В Турции коронавирусом за сутки заразились 930 человек

В Турции число выявленных случаев коронавируса за сутки возросло на 930, 18 человек скончались, сообщил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа.

Он подчеркнул, что это наименьший суточный показатель смертей от коронавируса с конца марта."Сего

дня выявлены 930 новых случаев, всего заразившихся - 168 340. Мы потеряли сегодня 18 пациентов, всего умерших - 4648. Вылечились сегодня 1622 пациента, всего - 133 400", - приводит РИА Новости сообщение главы турецкого Минздрава.