Токаев провел совещание с силовиками

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание с руководством Генеральной прокуратуры, МВД, комитета национальной безопасности и аппарата Совета безопасности. Об этом сообщает сайт Акорды.

Токаев отметил ответственность правоохранительных органов за укрепление законности, стабильности и правопорядка в стране.

Казахстанский лидер также подчеркнул, что ведомства играют важную роль в защите прав и интересов граждан республики.

Кроме того, Токаев поручил подробно разъяснять общественности нормы казахстанского законодательства.

С 6 июня в Казахстане вступает в силу закон "О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан". Для организации и проведения митингов и пикетов предусмотрен уведомительный порядок, передает Спутник-Казахстан.