В Павлодарском госуниверситете построили катамаран на солнечных батареях

Электрокатамаран на солнечных батареях разработали ученые Павлодарского госуниверситета имени С. Торайгырова Асылхан Маздубай и Руслан Муканов.

Судно состоит из электродвигателя постоянного тока, инверторов, контроллеров, солнечных панелей и аккумуляторов казахстанского производства. В его основе - поплавки из местного сырья. Внутри они усилены металлической рамой, а снаружи покрыты стекловолокном и эпоксидной смолой, - передает Sputnik Казахстан.

Размер судна, 4х6 м, позволяет вместить до 20 человек. Разгоняется оно до 15 км/ч против течения.

На территории университета уже развернуто мелкосерийное производство таких электрокатамаранов. Инновационный миникатер может оказывать услуги прогулочного такси на водоемах Павлодарской области. Также он может быть использован для уборки водоемов от мусора.