Погодные аномалии угрожают Ставропольскому краю потерей порядка 40% урожая зерновых

Заместитель министра сельского хозяйства края Вячеслав Дридигер на совещании в преддверии уборочной кампании рассказал, что погодные аномалии, которые наблюдались в Ставропольском крае с осени 2019 года, могут привести к потере порядка 40% урожая зерновых в регионе.

"По анализу, который мы провели, к сожалению, снижение валового производства прогнозируется минус 40% к уровню прошлого года, то есть валовое производство (зерновых без кукурузы) в районе чуть более 4,5 млн т. В отношении озимой пшеницы - по валовому производству также прогнозируется снижение на 42%, прогнозное производство 3,8 млн т", - приводит ТАСС слова замминистра.

Неблагоприятная погода в разных проявлениях отмечалась на территории Ставропольского края с осени 2019 года, начавшись с засухи. Весной в регионе начались заморозки, в конце мая местами прошел град. В результате из засеянных 2 млн га зерновых в удовлетворительном состоянии находятся 50% посевов, в плохом - 28% посевов, в критическом - 13%, полностью погибло 9% посевов.

Погодные аномалии могут принести ущерб и в части урожайности зерновых культуры. "Если исходить из данных модели, на которые мы опирались, урожайность может составить около 28 центнеров с гектара. Однако в этом году опираться на эти цифры чрезвычайно сложно, потому что в базе данных, которые использовались для построения модели, отсутствуют годы-аналоги этому уникальному по чрезвычайным ситуациям году", - рассказал на совещании директор Северо-Кавказского федерального научного аграрного центра Валерий Кулинцев.

В конце мая ситуация на полях Ставрополья нормализовалась - практически везде прошли дожди. По данным синоптиков, в середине июня 2020 года погода вновь изменится - с 6 по 13 июня в восточных засушливых территориях края ожидается резкое повышение температуры до 37 градусов. С 14 по 20 мая пройдут локальные дожди, на территории Ставрополья температура днем будет подниматься до 25-35 градусов.

В настоящее время аграрии Ставропольского края завершают подготовку к уборочной кампании. Планируется, что работы можно будет провести в течение 20 дней. "У нас сегодня нет вопросов по запасным частям, по горюче-смазочным материалам, мы полностью обеспечены техникой, неплохие показатели по обновлению и модернизации парка техники по краю, готовность полная к уборке", - рассказал министр сельского хозяйства края Владимир Ситников.

По предварительным подсчетам министерства Ставропольского края, в результате гибели и повреждения посевов из-за плохой погоды итоговая выручка производителей может снизиться до 100 млрд рублей, что на 30 млрд меньше, чем в 2019 году. "Текущий год складывался очень неоднозначно - по засухе был введен режим ЧС в семи районах, он на данный момент уже снят, площадь гибели в этих районах составила 124 тыс. га, к сожалению, застраховано было только 22 тыс. га. Суммарный ущерб составил практически 2 млрд рублей у 221 хозяйства", - отметил замминистра Дридигер.

Уже 430 производителей региона подали заявки на кредиты общей суммой 10,8 млрд рублей, по пролонгации льготных кредитов поступило 179 заявок на 2,8 млрд рублей. Сейчас власти прорабатывают вопросы дополнительной поддержки аграриев.