Главного инженера астраханской "Звездочки" заподозрили в махинациях

Главный инженер центра судоремонта "Звездочка" в Астрахани стал фигурантом уголовного дела о финансовых махинациях при оплате работ, - сообщили сегодня в следственном управлении СКР по региону.

"По версии следствия, главный инженер АО "Центр судоремонта "Звездочка", зная о том, что фирма, которая предоставляла услуги по обучению и проверке знаний сотрудников, не выполнила обязательства по договору, подписал акт приема выполненных работ", - говорится в сообщении управления, передает "Интерфакс-Юг".

Центр оплатил фактически невыполненные работы, нанеся государству ущерб на сумму более 280 тыс рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 201.1 УК РФ (злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа).

Напомним, АО "ЦС "Звездочка" - крупнейшее судоремонтное предприятие России с филиалами в бассейнах Баренцева, Белого, Черного, Азовского и Каспийского морей, входящее в АО "Объединенная судостроительная корпорация".