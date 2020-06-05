Дмитрий Новиков: введение Германией пошлин на американский газ является закономерным шагом

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков заявил, что возможное ужесточение экономической политики Германии в отношении США является закономерным шагом.

По словам парламентария, Вашингтон за последние годы ужесточил экономические отношения с дружественными государствами.

"Политика США состоит в том, чтобы, с одной стороны, заставить своих союзников нести больший объем нагрузки в вопросах совместной обороны, но с другой — это никак не компенсируется экономическими преференциями. Наоборот, экономическая политика США и сотрудничество с партнерами базируется на все более жестких подходах", - отметил Новиков.

При этом, добавил он, США сменят свой курс только в случае перемены настроений во властных кругах.

Ранее глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст назвал давление Вашингтона на "Северный поток – 2" посягательством на суверенитет страны и предупредил, что Берлин может ввести штрафные пошлины на американский газ, передает РИА Новости.