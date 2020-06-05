Дмитрий Новиков: введение Германией пошлин на американский газ является закономерным шагом
Депутат Госдумы Дмитрий Новиков заявил, что возможное ужесточение экономической политики Германии в отношении США является закономерным шагом.
По словам парламентария, Вашингтон за последние годы ужесточил экономические отношения с дружественными государствами.
"Политика США состоит в том, чтобы, с одной стороны, заставить своих союзников нести больший объем нагрузки в вопросах совместной обороны, но с другой — это никак не компенсируется экономическими преференциями. Наоборот, экономическая политика США и сотрудничество с партнерами базируется на все более жестких подходах", - отметил Новиков.
При этом, добавил он, США сменят свой курс только в случае перемены настроений во властных кругах.
Ранее глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст назвал давление Вашингтона на "Северный поток – 2" посягательством на суверенитет страны и предупредил, что Берлин может ввести штрафные пошлины на американский газ, передает РИА Новости.
Вестник Кавказа
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