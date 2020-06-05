С 6 июня на Кубани отменяют ношение масок на улице из-за теплой погоды

В оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией Краснодарского края сообщили, что 6 июня отменяется требование об обязательном ношении масок на улице из-за установившейся теплой погоды. В то же время масочный режим сохраняется при входе и нахождении в объектах торговли, бытового обслуживания населения, транспортных средствах, в зданиях вокзалов и аэропортов, а также в других объектах с массовым пребыванием людей.

"В связи с установившимися теплыми погодными условиями с 6 июня на территории Краснодарского края ношение маски на улице не является обязательным", - информировали в оперативном штабе, передает ТАСС.

Также в оперштабе добавили, что согласно изменениям в постановлении губернатора Краснодарского края от 4 июня 2020 года № 318, отменен запрет на посещение кладбищ.

4 июня в ходе заседания оперативного штаба губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о том, что с 6 июня в регионе смогут возобновить свою работу летние кафе и рестораны на открытом воздухе при условии соблюдения ими санитарно-эпидемиологических норм и требований Роспотребнадзора. Кроме того, с субботы откроются парки и набережные.

По данным оперативного штаба Краснодарского края по состоянию на пятницу, выявлено 83 новых случая заражения коронавирусом, за все время в регионе зафиксировано 4231 случая, 3109 человек выздоровели и выписаны из больниц, умер 41, 32 пациента находится в тяжелом состоянии на ИВЛ.