Главный архитектор Севастополя покидает пост

Директор департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Александр Моложавенко, в отношении которого расследуется два уголовных дела, покидает свой пост, - сообщили в пресс-службе городского правительства.

"Увольнение по собственному желанию", - сказали в пресс-службе, передает "Интерфакс-Юг".

В октябре 2019 года следствие предъявило обвинение Моложавенко по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) - глава департамента незаконно выдал разрешение на ввод в эксплуатацию нескольких очередей комплекса зданий, несмотря на то, что компания не подключила объект к сетям водоснабжения и водоотведения, - сообщили в СКР.

В декабре того же 2019 года в отношении чиновника было возбуждено второе уголовное дело: расследуется факт превышения полномочий и служебного подлога (ч. 1 ст. 286, ч. 2 ст. 292 УК РФ) при введении в эксплуатацию многоэтажного жилого дома с парковкой, обрушившейся весной 2019 года.

Моложавенко возглавил департамент в 2016 году, с января по октябрь 2018 года работал в нем заместителем главы, после снова стал директором, сохранив этот пост после обновления состава правительства в сентябре 2019 года, но оставался в статусе "исполняющего обязанности".