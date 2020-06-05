Зоологи Петербурга выпустили после реабилитации детенышей тюленей в Финский залив

В администрации губернатора Санкт-Петербурга сообщили, что 5 июня специалисты петербургского Центра изучения и сохранения морских млекопитающих выпустили в Финский залив после реабилитации детенышей тюленей.

"Сегодня в естественную среду возвращаются еще пятерых тюленей. Трое из них получили имена в честь фонтанов, которые восстанавливаются и реконструируются в Петербурге по новой городской программе. Самочки Радужная и Лучистая названы в честь фонтанов "Радужный" на площади Победы и "Лучистый" в Зеленогорске, а самец Слава - в честь легендарного фонтана в Московском парке Победы", - приводит ТАСС слова пресс-службы администрации губернатора Санкт-Петербурга.

В мае 2020 года центр выпустил на волю две нерпы в Ладожское озеро и 10 серых тюленей в Финский залив. В марте зоологи спасли семь детенышей ладожской кольчатой нерпы, которые дрейфовали по Неве на льдине из Ленинградской области в сторону Петербурга.

Всего за семь лет работы Центра изучения и сохранения морских млекопитающих спасено 78 тюленят и нерпят.