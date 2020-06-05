Пациенты будут получать "Авифавир" от коронавируса по полису ОМС бесплатно

Новый препарат от коронавируса "Авифавир", разработанный в России, будет бесплатным для пациентов по полису ОМС, - сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Уже 11 июня "Авифавир" поступит в российские клиники и будет предоставлен бесплатно для россиян по программе ОМС. Мы также проводим испытания препарата для лечения на амбулаторной основе и первоначально будем производить 700 тыс курсов в год", - рассказал он, передает ТАСС.

Спрос на препарат высокий, и уже поступили запросы из 10 стран. Это может сподвигнуть к тому, чтобы производить до 2 млн курсов в год, - добавил он.

РФПИ также инвестирует в производство двух вакцин и еще ряда препаратов от коронавируса, помимо "Авифавира".

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", "Авифавир" произведен совместным предприятием РФПИ и группы компаний "Химрар". Это первый российский препарат на основе "Фавипиравира", который использовали в Японии с 2014 г. при тяжелых формах гриппа. Торговое наименование препарата - "Авифавир". Международное непатентованное или группировочное или химическое наименование - "Фавипиравир".