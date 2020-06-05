Трамп поделился "лучшей" стратегией борьбы с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон теперь "понимает" коронавирус, и призвал сконцентрироваться на людях, находящихся в группе риска.

По словам американского лидера, лучшей стратегией борьбы с коронавирусом является концентрация всех ресурсов на защите тех, кто находится в группе риска.

"Мы разрешаем молодым и здоровым американцам вернуться на работу немедленно… Мы понимаем теперь это заболевание. Мы не понимали его ранее", - Приводит РИА Новости слова американского лидера.

Согласно последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,4 млн случаев заражения коронавирусом, почти 383 тыс человек скончались, передает РИА Новости.