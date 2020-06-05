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Росавиация оценила перспективы открытия международных рейсов

Росавиация оценила перспективы открытия международных рейсов

Руководитель Росавиации Александр Нерадько заявил, что открытие международного авиасообщения будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

По его словам, сначала будут открываться внутренние рейсы, которые сейчас показывают рост.

"Роспотребнадзор будет наблюдать, будет ли меняться эпидобстановка", - приводит РИА Новости слова Нерадько.

Согласно последним данным, в России выявлено 449 834 случая заражения коронавирусом, от болезни скончались 5 528 человек.

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Вестник Кавказа

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