Мэр Нью-Йорка предлагает участникам акций протестов сдать тест на COVID-19

В рамках ежедневной пресс-конференции в онлайн-формате мэр Нью-Йорка Билл де Блазио предложил всем, кто принимал участие в протестах, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, сдать тесты на коронавирус.

"Если вы участвовали в одном из этих протестов, я хочу призвать вас пройти тест на коронавирус", - приводит РИА Новости слова мэра Нью-Йорка.

Билл де Блазио обратил внимание, что угроза заражения по-прежнему существует. Массовые собрания людей опасны в связи с возможным увеличением заражений, поэтому важно по-прежнему носить маски и сохранять социальную дистанцию, напомнил он.

С конца мая во многих крупных городах Соединенных Штатов проходят акции протестов в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией.