Ставропольские аграрии считают заниженной закупочную цену на зерно
Стартовые закупочные цены на зерно урожая 2020 года, которые прогнозируются на уровне 11 рублей за кг, ниже желаемой для аграриев Ставропольского края его стоимости, - сообщил сегодня первый зампред правительства края Николай Великдань.
"Мы получаем конкретную информацию от Института конъюнктуры аграрного рынка, что хлеб в России есть и ценообразование будет начинаться от 11 рублей. Нас эта цена не устраивает, цена должна начинаться не ниже 13 рублей. Прошу очень скрупулезно подойти ко всем этим позициям, есть понимание с Российским экспортным центром", - сказал он на совещании в преддверии уборочной кампании, призвав производителей зерна не торопиться с его продажей, передает ТАСС.
"В последнее время мы очень много слышим, что и зерновые трейдеры не спешат приобретать зерно, хотелось бы предупредить наших сельхозпроизводителей не спешить с принятием решения, - только цена сложилась, и сразу все скинуть… прорабатывайте вопрос, чтобы мы могли вместе с вами реализовать зерно по хорошим ценам и обеспечить жизнь в течение всего года", - отметил представитель краевого правительства.
Напомним, уборочная кампания 2020 года на Ставрополье пройдет на площади зерновых порядка 2 млн га.
Вестник Кавказа
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