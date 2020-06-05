Экс-глава ВОЗ: мир недооценил опасность коронавируса

Экс-гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), бывшая премьер-министр Норвегии Гру Харлем Брунтланн завила, что в начале пандемии коронавируса Китай затягивал с предоставлением информации о новом вирусе.

По ее словам, китайские ответственные лица были слишком медлительны и слишком поздно предоставили информацию о новом вирусе.

"Хуже всего, что им понадобилось много времени, чтобы сообщить о передаче (коронавируса – прим ред) от человека к человеку. Хотя уже 1 января было точно известно об этом пути передачи, как мы теперь знаем, Китай только 20 числа сообщил об этом официально. Другой вопрос, имело ли место умышленное сокрытие (информации –прим ред) Китай - большая страна с многими конкурирующими интересами и не только между Пекином и провинциями", - отметила она.

Экс-глава ВОЗ подчеркнула, что организация с самого начала пыталась как можно скорее получить всю информацию, однако ей оставалось лишь полагаться на прозрачность самих стран.

При этом Брунтланн допустила, что нынешний глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус чрезмерно хвалил Китай, добиваясь от Пекина информации. "Однако его намерение должно было подтолкнуть Китай к большему сотрудничеству", - отметила она.

Кроме того, Брунтланн заявила, что ошибки также допустили многие европейские страны, которые недооценили опасность коронавируса, передает РИА Новости.