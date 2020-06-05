Количество авиаперевозок в России выросло примерно в три раза с начала июня

Первый заместитель министра транспорта, руководитель Росавиации Александр Нерадько сообщил, что с начала июня Росавиацией был зафиксирован рост авиаперевозок в России примерно в три раза по сравнению с маем.

"Мы уже сейчас отмечаем с 1 июня рост пассажиропотока. По московским аэропортам он составляет три раза по сравнению с маем. Примерно такой же рост в целом по стране, - приводит ТАСС слова замминистра. - Авиаперевозки оживляются. Степень оживления будет зависеть от того, насколько (оперативно) регионы, особенно юг страны, будут снимать ограничения".

Тем не менее текущие показатели в 5-7 раз ниже, чем в июне 2019 года, отметил Александр Нерадько.