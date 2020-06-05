Дональд Трамп: санитарные ограничения из-за коронавируса в США пора отменять

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме в пятницу заявил, что введенные в стране санитарные-эпидемиологические ограничения из-за пандемии новой коронавирусной инфекции пора снимать.

"Мы открываем нашу страну. И <...> я не понимаю, почему некоторые губернаторы продолжают сохранять санитарные ограничения", - приводит ТАСС слова американского лидера.

Дональд Трамп привел в пример такие штаты, как Джорджия, Флорида и Южная Каролина, которые уже сняли ограничения. Ситуация там складывается очень хорошо, обратил внимание президент США.