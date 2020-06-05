Ставропольские власти продлили всеобщую самоизоляцию
Руководство Ставропольского края приняло решение о продлении режима всеобщей самоизоляции до 14 июня, сообщили в оперативном штабе региона по противодействию распространению коронавируса.
При этом ранее режим всеобщей самоизоляции в регионе был продлен до 7 июня, а с 18 мая в на Ставрополье действует обязательный масочный режим.
"Режим самоизоляции на Ставрополье продлен до 14 июня включительно", - сообщили в оперативном штабе.
Ранее выданные жителям региона спецпропуска будут действительны до 14 июня включительно.
На сегодняшний день в Ставропольском крае зарегистрировано 2 903 случая заражения коронавирусом, 56 пациентов скончались, передает ТАСС.
Вестник Кавказа
в TwitterПодписаться