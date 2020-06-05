На выходные побережье Балтики в Калининградской области откроют для посещений 

В региональном оперативном штабе по контролю за коронавирусной инфекцией в Калининградской области сообщили, что было принято решение не закрывать для въезда жителей муниципалитеты на побережье Балтики.

"Принято решение оперативным штабом о том, что на эти выходные прибрежные муниципалитеты не будут закрыты", - приводит ТАСС слова представителя штаба.

В то же время все общественные пространства в приморских городах останутся закрытыми.

Ранее региональным штабом еженедельно принималось решение о ограничении въезда в города на морском побережье в области на выходные дни. Въезд в них в этот период разрешался только тем, кто владеет там недвижимостью, имеет прописку, либо подтверждение о необходимости быть в них на работе. Мера принималась для предотвращения распространения COVID-19.

По данным регионального штаба, на 5 июня в области выявлено 1 700 случаев заражения коронавирусом, 740 человек выздоровели, умерли 29, остаются под медицинским наблюдением 4 364 человека, в том числе 107 в условиях обсерватора.