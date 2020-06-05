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В Ингушетии закрыли сайты "левых" торговцев водительскими правами

В Ингушетии закрыли сайты &quot;левых&quot; торговцев водительскими правами

Магасский районный суд Ингушетии удовлетворил иски республиканской прокуратуры, закрыв интернет-ресурсы с информацией о продаже прав на вождение автомобиля, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства в пятницу.

"В ходе мониторинга сети Интернет выявлено 25 интернет-сайтов, на которых сообщалось о возможности приобретения водительских удостоверений без прохождения установленных законом процедур. Вход на эти страницы был свободным и не требовал предварительной регистрации и пароля, ознакомиться с их содержанием мог любой интернет-пользователь", - рассказал представитель региональной прокуратуры, напомнив, что незаконные приобретение или сбыт официальных документов, их подделка в целях его использования является преступлением, передает "Интерфакс-Юг".

Иски удовлетворены, доступ к 25 интернет-ресурсам заблокирован.

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Вестник Кавказа

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