Летние кафе заработают в Сочи

В Сочи около 200 летних кафе и ресторанов возобновят работу после ослабления ограничений из-за коронавируса. Об этом сообщили в администрации города-курорта.

Накануне власти Краснодарского края объявили о том, что, благодаря улучшению эпидемиологической обстановки, с 6 июня в регионе смогут возобновить работу летние кафе, террасы и веранды.

"В Сочи откроются летние кафе и рестораны на открытом воздухе с отдельным входом. В Сочи порядка двухсот таких заведений. Главным условием для их открытия станет строгое соответствие всем требованиям Роспотребнадзора", - сообщили в мэрии.

При этом подчеркивается, что соблюдение требований будут контролировать мобильные отряды самоконтроля. За игнорирование санитарно-эпидемиологических норм предусматривается штраф либо прекращение деятельности сроком до 90 суток, передает РИА Новости.