Сочинские спасатели выручили женщину, пытавшуюся попасть домой через окно
Курьезный случай произошел сегодня в Сочи - спасатели выручали женщину, застрявшую в оконной решетке при попытке попасть к себе домой, - сообщает Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России.
"Днем спасателей вызвали на улицу Севастопольскую, на которой женщина, пытаясь попасть домой через окно из-за неисправного дверного замка, застряла в оконной решетке. Спасатели ЮРПСО МЧС России при помощи гидравлических ножниц раскусили и отогнули прутья решетки, после чего деблокировали пострадавшую", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.
Заодно работники МЧС помогли женщине открыть и неисправную входную дверь.
Вестник Кавказа
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