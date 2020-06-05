Сочинские спасатели выручили женщину, пытавшуюся попасть домой через окно

Курьезный случай произошел сегодня в Сочи - спасатели выручали женщину, застрявшую в оконной решетке при попытке попасть к себе домой, - сообщает Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России.

"Днем спасателей вызвали на улицу Севастопольскую, на которой женщина, пытаясь попасть домой через окно из-за неисправного дверного замка, застряла в оконной решетке. Спасатели ЮРПСО МЧС России при помощи гидравлических ножниц раскусили и отогнули прутья решетки, после чего деблокировали пострадавшую", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Заодно работники МЧС помогли женщине открыть и неисправную входную дверь.