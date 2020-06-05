Соцопрос: почти 50% украинцев считают, что страна разваливается

Около 50% жителей Украины считают, что государство распадается, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международном институтом социологии (КМИС).

Согласно данным опроса, 46,1% респондентов отметили, что Украина разваливается, 40,8% высказали мнение, что "сшивается как страна и идет путем объединения".

Еще 46% опрошенных граждан считают, что "Украина находится в стагнации и не развивается, жизнь становится все более невыносимой", 47,3% - за то, что "Украина может и медленно, но развивается и превращается в современную развитую страну".

Опрос проводился с 26 по 30 апреля 2020 года методом телефонного интервью во всех областях Украины за исключением неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

В опросе приняли участие 1,5 тыс респондентов, передает РИА Новости.