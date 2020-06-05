За 39 лет уровень "плохого" холестерина упал в Европе и вырос в Азии

За последние 39 лет, с 1980-го по 2018 годы, у жителей стран Запада с высокими доходами на душу населения содержание холестерина в крови постепенно снизилось, в то время как в развивающихся странах, в основном Юго-Восточной Азии, оно наоборот увеличилось.

"Впервые за почти 40-летний период наблюдения самый высокий уровень "плохого" холестерина наблюдается не в западных странах. Столь печальная статистика требует от нас, ученых, мобилизации ресурсов, которые позволили бы изменить образ жизни жителей восточных регионов планеты, разрушить многовековые традиции употребления в пищу перенасыщенных трансжирами продуктов", - приводит ТАСС слова одного из авторов работы, профессора Имперского колледжа Лондона Маджида Эззати.

Согласно данным исследователей, в мире от осложнений, которые вызывает повышенное содержание холестерина в крови, ежегодно умирает 3,9 млн человек. При этом половина подобных смертей приходится на страны Юго-Восточной Азии.

Ученые для того, чтобы понять почему так происходит, объединили данные 1127 исследований, целью которых было измерить уровень холестерина в крови жителей той или иной страны. В результате у них оказались данные о более чем 102 млн человек из 200 стран мира возрастом от 18 лет, с 1980-го по 2018 годы. Результаты их работы опубликовал научный журнал Nature.

Исследование показало, что в крови жителей стран с высокими доходами на душу населения - в основном, в Западной Европе, США и Австралии - содержание "плохого" холестерина с каждым годом падает. Ученые объясняют это повышением уровня медицинских знаний, грамотной пропагандой здорового образа жизни и бережным отношением к своему здоровью со стороны населения.

Особый интерес, по мнению исследователей, представляет динамика уровня "плохого" холестерина, который "перекинулся" с Бельгии, Исландии, Мальты, Норвегии, Финляндии, Швейцарии и Швеции на страны Азиатско-Тихоокеанского региона, такие, как Малайзия, Таиланд и Филиппины.

Холестерин - это растворимый в жирах спирт. Он есть в клетках практически всех животных. Человеку он нужен для выработки витамина D, многих гормонов и желчных кислот. Есть две условные разновидности холестерина - "хороший" и "плохой". Первый оберегает сердце от приступов стенокардии и инсультов, одновременно нейтрализуя "плохой" холестерин. Второй же блокирует кровоснабжение, и может привести, напротив, к инфаркту миокарда, инсульту и другим сосудистым заболеваниям.

Концентрация "плохого" холестерина повышается, если в рационе жителей той или иной страны насыщенные трансжиры постоянно преобладают над другими видами, отмечают исследователи. В большом количестве такие трансжиры есть в продуктах, которые подвергаются длительной тепловой обработке. Такой способ готовки встречается во многих блюдах восточной кухни, где продукты часами готовят в кипящих жирах, которые обновляют крайне редко.