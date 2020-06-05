Суд оштрафовал бывшего главу Минспорта Ставрополья

Промышленный районный суд Ставрополя оштрафовал бывшего министра физической культуры и спорта Романа Маркова на 250 тыс рублей по делу о превышении полномочий, - сообщили в суде.

В 2017 году чиновник незаконно допустил руководителя одной из фирм к подготовке технического задания, определению и обоснованию максимальной цены контракта от лица государственного заказчика для проведения аукциона на закупку спортивного оборудования для общефизической подготовки, - полагает следствие. Инвентарь приобретался для "Ставропольского училища олимпийского резерва" в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 годы", - передает РИА Новости.

Именно эта коммерческая организация выиграла аукцион и заключила государственный контракт на сумму свыше 14 млн рублей, хотя рыночная стоимость поставленного фирмой спортивного оборудования составила чуть более 8 млн рублей, остальные деньги были похищены, - отмечали в СК. Причиненный государству ущерб составил более 6 млн рублей.

Экс-министр физической культуры и спорта края признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 УК РФ "превышение должностных полномочий" и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тыс рублей, с лишением права занимать руководящие должности государственной службы сроком на 2 года.

Приговор вступил в законную силу.