Гахария опроверг слухи об уходе в отставку

Глава правительства Грузии Георгий Гахария заявил, что не собирается уходить в отставку, так как чувствует ответственность за проделанную работу.

"Да, я будут премьером", - заявил Гахария, отвечая на вопрос журналиста, останется ли он главой правительства и 20 июня, на годовщину антироссийского протеста, который перерос в беспорядки и завершился разгоном. На тот момент Гахария возглавлял МВД и руководил разгоном митингующих.

О своем намерении остаться в кресле премьера Гахария завил после того, как оппозиционный "Мтавари архи" (Главный канал) со ссылкой на свои источники сообщил об уходе главы правительства в отставку до 20 июня. По информации телеканала, отставки Гахарии якобы потребовал председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили.

"Мне не важно, кем и с какой целью распространяются эти слухи. Хочу поблагодарить вас за приобретенный мною иммунитет... В конечном счете, концептуально никакого значения не имеет персонально для меня, буду в правительстве, буду руководителем или фермером, я свое дело буду делать везде", - приводит Спутник-Грузия слова Гахарии.