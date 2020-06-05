Россия снизила долю в турецком импорте газа - СМИ

Доля российского газа в турецком импорте голубого топлива с 2017 по 2019 год снизилась с 52% до 33%, - сообщило сегодня агентство "Анадолу" со ссылкой на Управление по регулированию энергетического рынка (EPDK) Турции.

В 2017 году Турция импортировала 28,690 млрд кубометров российского газа, что составляло 52% в турецком импорте голубого топлива. В 2018 году этот показатель снизился до 23,642 млрд кубометров (47%). В 2019 году турецкий импорт природного газа составил в целом 45,205 млрд кубометров, из которых 15,191 млрд кубометров пришлись на долю России, - говорится в данных Управления, передает "Интеряакс".

В целом доля России в импорте газа в Турцию сократилась до 33%, тогда как за последние три года объем поставок российского газа в республику сократился почти вдвое - на 47%, - отмечает агентство.

Как сообщили в EPDK, на объемах поставок газа в Турцию сказались снижение цен на голубое топливо на мировых рынках и рост доли возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии.