Набиуллина: из-за мер по Covid-19 в России не будет взрыва инфляции

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что из-за социальных мер правительства, принятых на фоне пандемии коронавируса Covid-19, в стране не будет никакого взрыва инфляции.

"То, что касается поддержки государства и выплаты значительных сумм, мы при принятии решений по денежно-кредитной политике учитываем, какие расходы будет осуществлять бюджет ... для того, чтобы инфляция всегда оставалась под контролем. И на наш взгляд, никакого взрыва инфляции не будет", - отметила она.

По словам Набиуллиной, скорее всего, эти госрасходы, будут компенсировать те доходы, которые снизились у людей в результате ограничительных мер, остановки работы предприятий, неполной занятости и так далее.

"Поэтому никакого инфляционного эффекта не видим, мы, наоборот, видим, что в ближайшее время будут доминировать дезинфляционные факторы", - подытожила глава Банка России.