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Леонид Слуцкий прокомментировал решение властей Чехии выслать российских дипломатов 

Леонид Слуцкий прокомментировал решение властей Чехии выслать российских дипломатов 

Глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия заинтересована в добрых отношениях с Чехией, но имеет основания дать симметричный ответ на высылку российских дипломатов.

Ранее премьер Чехии Андрей Бабиш со ссылкой на спецслужбы заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух дипломатов РФ, что связано с историей о якобы перевозке в Чехию российским дипломатом яда рицина. 

Посольство России в Праге прокомментировало решение чешских властей, отметив, что глубоко разочаровано и считает это "сфабрикованной провокацией". 

"Мотивировка при высылке дипломатов РФ из Чехии звучит так же сказочно, как и мифы о российских отравителях. Москва не меньше, чем Прага заинтересована в добрых отношениях, но здесь имеет все основания ответить симметрично", - приводит ТАСС позицию Леонида Слуцкого, которую он опубликовал в своем Twitter.

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