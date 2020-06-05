Леонид Слуцкий прокомментировал решение властей Чехии выслать российских дипломатов 

Глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия заинтересована в добрых отношениях с Чехией, но имеет основания дать симметричный ответ на высылку российских дипломатов.

Ранее премьер Чехии Андрей Бабиш со ссылкой на спецслужбы заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух дипломатов РФ, что связано с историей о якобы перевозке в Чехию российским дипломатом яда рицина.

Посольство России в Праге прокомментировало решение чешских властей, отметив, что глубоко разочаровано и считает это "сфабрикованной провокацией".

"Мотивировка при высылке дипломатов РФ из Чехии звучит так же сказочно, как и мифы о российских отравителях. Москва не меньше, чем Прага заинтересована в добрых отношениях, но здесь имеет все основания ответить симметрично", - приводит ТАСС позицию Леонида Слуцкого, которую он опубликовал в своем Twitter.