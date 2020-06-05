Путину понравилась идея высадить дерево в честь каждого павшего в Великой Отечественной войне

Президент РФ Владимир Путин готов поддержать предложение высадить 27 млн деревьев в память о воинах, павших на полях Великой Отечественной войны.

"Это просто блестящая идея, просто блестящая, посадить такое количество деревьев, которые бы всегда напоминали будущим поколениям о том, что сделано нашими ветеранами и бойцами Красной армии для сохранения нашего государства, для обеспечения жизни и процветания нашей Родины, наших детей, внуков, правнуков. Просто замечательная идея", - сказал Путин на онлайн-встрече с экологами и зоозащитниками, пишет ТАСС.

Идею высказали в белгородском отделении Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы". Президент заверил, что сделает все, чтобы поддержать это начинание.

Правильная идея, "с какой точки зрения ни посмотри", считает Путин.

Сад памяти - международная акция, волонтеры планируют высадить деревья в память о каждом из 27 миллионов погибших в годы войны.