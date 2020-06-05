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В Кахетии предпринимателя задержали за подделку документов

В Кахетии предпринимателя задержали за подделку документов

В Кахетии сотрудники следственной службы Минфина Грузии задержали руководителя компании, который подделывал документацию, чтобы получить материальную выгоду.

По данным следствия, что он изготовил поддельные справки на 11 человек, которые якобы были сотрудниками его компании и с 21 марта этого года из-за пандемии коронавируса остались без зарплаты, за что им полагалась компенсация от правительства. Такие справки предприниматель выдавал за 50 лари, пишет Спутник - Грузия.

Ранее задержанный уже был судим за изготовление поддельных документов.

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Вестник Кавказа

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