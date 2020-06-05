Рапота: смена кабмина Белоруссии не повлияет на реализацию проектов Союзного государства

Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота по итогам заседания Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства в формате видеоконференции сообщил, что изменения в составе правительства Белоруссии не помешают реализации программ в рамках Союзного государства.

"Я не ожидаю никаких сложностей, потому что, вы же понимаете, программы благословляют руководители правительств, потом ведомства. Исполняют программы исполнители, их работа не прекратилась", - приводит ТАСС ответ Григория Рапоты на вопрос о влиянии кадровых изменений в правительстве Белоруссии.

"Если это программы, то в первую очередь это какие-то исследовательские институты, какие-то предприятия промышленные, они тоже работают. Поэтому в программах я вообще не вижу никаких проблем", - подчеркнул он.

Григорий Рапота сообщил, что ранее взаимодействовал с новым председателем правительства Белоруссии Романом Головченко в своей работе и выразил надежду на то, что их сотрудничество продолжится.

3 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку правительство Сергея Румаса. 4 июня глава государства назначил нового премьер-министра, которым стал Роман Головченко, выпускник МГИМО МИД РФ, занимавший ранее пост председателя Государственного военно-промышленного комитета республики. Также состоялось назначение двух вице-премьеров и ряда министров.