Альтернатива IKEA - в Москве открылся первый JYSK

В московском торговом центре "Тройка" открылся первый в России магазин мебели и товаров для дома датского бренда JYSK.

Магазин начала работать 3 июня, также в России работает интернет-магазин бренда, пишет "Интерфакс".

Датский JYSK является конкурентом шведской IKEA в Европе. Первый магазин сети появился в Орхусе в 1979 году, с тех пор компания успешно продает в Европе товары для дома.

Непродовольственным магазинам в Москве разрешили открыться с 1 июня.