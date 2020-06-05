Отели Ирландии могут открыться в конце июня

Ирландские отели могут открыться уже в конце июня в соответствии с планом правительства по ускоренному снятию введенных из-за пандемии COVID-19 ограничений, который обсуждается в пятницу кабинетом министров, пишет The Irish Times.

Ранее открытие отелей в Ирландии планировалось в середине июля.



Правительство Ирландии также планирует снять ограничения на перемещения в рамках одного административного округа.

8 июня в Ирландии начнется второй этап выхода страны из карантина. Зона удаления от дома будет увеличена до 20 км. Будут разрешены частные визиты в гости для групп до 4 человек. Также будет разрешено открыть небольшие магазины и рынки с ограничением числа работников и посетителей.

Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Ирландии превышает 25 тысяч, 1664 человека скончались.