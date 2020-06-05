Еще один депутат Госдумы заразился коронавирусом

Депутат Госдумы от "Справедливой России" Дмитрий Ионин заявил, что заразился коронавирусом.

"Я в 24-й больнице Екатеринбурга, решается вопрос о госпитализации", - приводит слова парламентария ТАСС.

Ионин рассказал, что чувствует себя нормально, добавив, что из симптомов заболевания у него есть кашель.

Ранее уже было известно о заражении нескольких депутатов. В их числе – председатель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников и первый заместитель главы комитета Дмитрий Новиков (оба - КПРФ), заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина и депутат Светлана Максимова (обе - "Единая Россия").