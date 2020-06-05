Тбилисский стрелок сдался полиции

Мужчина, который в течение нескольких часов вел из своей квартиры в тбилисском районе Варкетили беспорядочную стрельбу, сдался полицейским, заявил директор департамента патрульной полиции МВД Грузии Важа Сирадзе.

"Сейчас он находится у нас в безопасности. В результате мероприятия никто не пострадал", - сказал представитель правоохранительного ведомства.

Сирадзе также отметил, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, ему была оказана медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что ЧП произошло сегодня в столице Грузии. Согласно предварительным данным, мужчина, находящийся под воздействием алкоголя, поссорился с членами семьи и стал им угрожать оружием. Родные убежали из дома, после чего он заперся и стал беспорядочно стрелять из огнестрельного оружия, напоминает ТАСС.