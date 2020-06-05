Собянин: экология Москвы значительно улучшилась за 10 лет

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что концентрация основных загрязняющих веществ в атмосфере столицы за 10 лет снизилась в 1,3-2,3 раза.

"Большие города всегда уязвимы с точки зрения окружающей среды, воздействия человека. Тем не менее, Москва за последние годы неплохо продвинулась в этом направлении, в полтора раза уменьшилось количество и концентрация загрязняющих веществ в воздухе, значительно стала лучше вода в Москве-реке, почвах", - заявил мэр, пишет РИА Новости.

Улучшению экологии способствовала созданная в Москве система экологического мониторинга, предпринят ряд мер, направленных на улучшение атмосферы.

Данные по загрязнениям поступают с 60 автоматических станций каждые 20 минут, они доступны в режиме онлайн на сайте ГПБУ "Мосэкомониторинг".

"По сравнению с 2010 годом концентрация основных загрязняющих веществ в атмосфере снизилась в 1,3-2,3 раза, в том числе диоксид азота - в 1,3 раза, РМ10 (мелкие взвешенные частицы) - в 1,4 раза, диоксид серы - в 1,7 раза, оксид азота - в 2,2 раза, оксид углерода - в 2,3 раза. Вблизи автотрасс эти показатели снизились в 2,3-3,5 раза (кроме диоксида азота - на 11%). Основными причинами улучшения качества воздуха стали экологическая модернизация автомобильного парка и промышленных производств", - пояснили в пресс-службе "Мосэкомониторинга".

Нефтепродуктов в почве стало в 2,3 раза меньше, цинка - в 1,5, никеля - в 6,8 раз.

Сократилось количество выбросов парниковых газов на душу населения в Москве, река Москва стала чище, содержание в ней веществ, характерных для бытовой канализации, сократилось на 38%.

Улучшению экологии города также способствуют зеленые территории, которые в городе ежегодно расширяют.