Владимир Путин: норма о защите животных в Конституции - востребованное и нужное дело

Президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции с экологами и зоозащитниками отметил востребованность закрепления в Конституции страны нормы об ответственном отношении к животным.

В рамках видеовстречи с главой государства спортсмен-паралимпиец, член Общественной палаты Сергей Бурлаков назвал упоминание такой нормы в тексте поправок к основному закону необходимым и своевременным решением. Президент одобрил это предложение.

"Как вы сейчас сами отметили, чрезвычайно востребованное и нужное дело - закрепление в основно м законе страны тех норм, которые позволят нам чувствовать себя цивилизованно", - сказал Владимир Путин.

5 июня в России, начиная с 2007 года, отмечается День эколога. Он был установлен указом президента РФ Владимира Путина по предложению комитета Госдумы РФ по экологии (сейчас комитет по экологии и охране окружающей среды). Российский День эколога приурочен к празднованию Всемирного дня окружающей среды (World Environment Day), который также отмечается в этот день.